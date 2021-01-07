СКР возбудил дело после смерти двух шахтеров под завалами на Камчатке

Управление Следственного комитета России (СКР) по Камчатскому краю возбудило дело о нарушеним правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ) после смерти двух человек в шахте. Инцидент произошел на территории шахты Асачинского месторождения ЗАО «Тревожное Зарево», горняки погибли под завалами.

«По версии следствия, 6 января 2021 года на территории шахты Асачинского месторождения ЗАО "Тревожное Зарево", расположенном на территории Елизовского района Камчатского края, не были соблюдены требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате чего при производстве работ произошло отслоение горной массы, которое травмировало двоих проходчиков, что повлекло по неосторожности их смерть в шахте»,— сообщается на сайте СКР. Обстоятельства произошедшего и ответственные лица устанавливаются, добавили в СКР.