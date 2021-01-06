Великобритания ослабила санкции против Крыма

Великобритания ослабила санкционные ограничения в отношении Крыма, сообщается на сайте правительства королевства.

Согласно генеральной лицензии, британские суда получили разрешение на передачу транзитных платежей за проход через Керченский пролив и плату за пользование крымскими портами. Кпитаны британских судов перед внесением платы должны уведомить регулятора в Великобритании, который контролирует соблюдение санкционного режима. Лицензия вступила в силу с 1 января 2021 года.

В октябре власти США решили отменить запрет на полеты своих авиакомпаний в определенных зонах района полетной информации Симферополя. Запрет на полеты был введен в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией.