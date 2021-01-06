В Татарстане выявили еще 90 человек с коронавирусом

В Татарстане за последние сутки к 6 декабря зарегистрировали 90 новых случаев COVID-19. 34 человека госпитализированы, 56 получают лечение на дому.

Более трети заболевших – 31 человек – составляют лица старше 60 лет.

В Казани зафиксировали 42 случая, в Сабинском районе – 6, в Мамадышском районе – 5, Набережных Челнах – 4, еще в 19 районах республики – по 1-3 случая.

Всего на 6 января в Татарстане зарегистрировано 13 818 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 10 841, в том числе 20 за минувшие сутки. 201 человек умер.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"