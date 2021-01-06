Авиарейс Сочи-Москва задержали из-за дебошира из бизнес-класса

На два часа был задержан рейс авиакомпании S7 Сочи-Москва из-за пьяного пассажира бизнес-класса, сообщает РЕН ТВ. Происшествие случилось вечером 5 января.

Мужчина с явными признаками сильного алкогольного опьянения зашел в салон самолета и тут же начал мешать окружающим, так его соседка вообще не смогла сесть на свое место. Сотрудники компании были вынуждены вызвать полицию. Тем временем дебошир заснул.

Представители правоохранительных органов разбудили пьяного пассажира, но тот отказался покидать судно. При этом он заявил, что является очень важным человеком. Тем не менее рейс вылетел без него.

Андрей Ульченко