Роспотребнадзор предупредил служителей культа о необходимости соблюдать масочный режим во время празднования Рождества Христова

Краевое управление Роспотребнадзора (РПН) сегодня выступило с обращением к руководителям религиозных организаций о необходимости соблюдения масочного режима во время предстоящего праздника Рождества Христова. По мнению управления РПН, на время рождественских мероприятий должен быть органичен доступ в церковь лиц с высоким риском заражения COVID-19, в частности людей старше 65 лет.

Кроме этого, РПН рекомендовало самим верующим принимать участие в таких мероприятиях в дистанционном формате, а организаторам обеспечить на церемониях масочный режим. В самих церквях целесообразно нанести разметку социального дистанцирования в 1, 5 метра. Служители культа должны допускать в храмы такое количество гостей, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендовано проветривать помещения и регулярно проводить дезинфекцию.

Пока же пермские служители культа намерены проводить очно празднование Рождества Христова. Согласно информации в соцсетях, пермские храмы активно к этому готовятся. На сайте Пермского епархиального управления размещено праздничное послание владыки Мефодия. В нем нет призывов к соблюдению мер противоэпидемической безопасности во время церемоний.

Напомним, в апреле прошлого года празднование Пасхи представителями пермской епархии вызвало резкую критику со стороны общественности. Праздник проходил во время карантина, но многие церкви отказались закрыться на Пасху. Прихожане, многие из которых были без масок, во время мероприятий не соблюдали социальную дистанцию, целовали крест и причащались из одной ложки.