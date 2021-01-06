В Екатеринбурге из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 жителей, один человек погиб

В Екатеринбурге из девятиэтажного дома на улице Папанина из-за пожара эвакуировали 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По данным МЧС, пожар произошел в квартире на пятом этаже. Спасатели эвакуировали 20 человек. Из них четверых взрослых и одного ребенка спасли при помощи масок дыхательных аппаратов. Одного человека спасти не удалось.

«В 15:58 огонь локализован, в 15:10 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 15:35. К тушению пожара были привлечены 7 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. Причина пожара устанавливается»,— рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.