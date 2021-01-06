Тугулымский округ временно возглавил Константин Кизеров

В связи с отставкой главы Тугулымского городского округа Сергея Селиванова временно исполняющим полномочия главы назначен его заместитель Константин Кизеров, сообщила местная газета «Знамя труда». Конкурс по выбору нового главы будет объявлен после новогодних праздников.

Сергей Селиванов, обвиняемый по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), подал в отставку по собственному желанию. 26 декабря его заявление на внеочередном заседании удовлетворила дума Тугулымского городского округа. Ранее депутаты отказывались принимать бюджет на 2021 год из-за недоверия к главе. В коррупции также обвиняются другие представители городской администрации, некоторые из них уже осуждены.

Тугулымский городской округ расположен на юго-востоке Свердловской области. Население составляет около 20 тыс. человек.