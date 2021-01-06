Без малого 1890 зеленых зон на Кубани стоят на кадастровом учете

На сегодняшний день на Кубани 1890 парков и скверов, 99,9% зеленых зон поставлены на кадастровый учет, сообщает пресс-служба администрации края.

В 2016 году таких объектов в регионе было 1329 и лишь 580 парков и скверов были официально зарегистрированы. Отсутствие правового статуса позволяло, в том числе, возводить на зеленых территориях капитальные строения.

Аналогичная работа проводится в регионе и в отношении особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Их на сегодняшний день насчитывается 358. У всех ООПТ регионального значения сегодня обозначены четкие границы, площади, утвержден перечень разрешенных видов деятельности. За прошлый год площадь ООПТ увеличилась более чем на 100 га.

Андрей Ульченко