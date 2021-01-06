Экс-режиссер пермского театра возглавил русский драмтеатр Литвы

Бывший главный режиссер пермского академического Театра-Театра Владимир Гурфинкель стал главным режиссером драматического театра Литвы. Информацию об этому господин Гурфинкель разместил на своей странице в facebook. Как следует из открытых источников, ранее русским драматическим театром Литвы руководила Ольга Полевикова. Пермский академический театр Владимир Гурфинкель возглавлял с 2012 по ноябрь 2018 года. Ранее он руководил театрами в Екатеринбурге и Челябинске. На сцене в Литве он уже поставил видеоспектакль «Дышим вместе», посвященный поддержке протестов в Республике Беларусь.