В Курской области могут впервые начать выпуск медицинского кислорода

ООО «Фабрика технических газов "Атмосфера"» стало первым курским предприятием, получившим лицензию на производство медицинского кислорода. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. Объем инвестиций в организацию производства, а также сроки реализации проекта не раскрываются.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ФТГ "Атмосфера"» зарегистрировано в Курской области в январе 2014 года для производства промышленных газов. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка предприятия составила 34,3 млн руб., чистая прибыль — 667 тыс. руб. Директором и владельцем 50% является Станислав Горючкин. Еще 50% принадлежит Елене Горючкиной.

О том, как поломка газификатора в курской больнице привела к уголовном делу, читайте в материале “Ъ”.

Александр Прытков