Ушел из жизни бывший прокурор Кущевского района

Сегодня на 70-м году жизни скончался старший советник юстиции Юрий Закройщиков. На заслуженный отдых он вышел с должности прокурора Кущевского района Краснодарского края в 2010 году, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Юрий Александрович профессионально выполнял свой служебный долг, обеспечивая высокую результативность защиты прав граждан, интересов общества и государства. Все, кто работал с ним, отмечают его высокий профессионализм и добросовестное отношение к любимому делу. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Юрия Александровича», - говорится в сообщении.

Юрий Закройщиков был награжден медалью «290 лет прокуратуре России».

Андрей Ульченко