В Геленджике проезд в общественном транспорте подорожает до 26 рублей

В Геленджике с 1 февраля 2021 года возрастет стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает ТРК «Геленджик».

По новому тарифу при наличном расчете она составит 26 руб., при оплате проезда через валидатор – 25 руб. Стоимость проезда в пригородном транспорте посчитают из расчета 1,96 руб. за пассажиро-километр.

Себестоимость перевозок вырастет за счет приобретения новых контрольно-кассовых аппаратов и покупки запчастей для автопарка, рассказал и.о. директора МУП Пассажирского автотранспортного обслуживания (ПАТО) Геленджика Иван Шурыгин.

По его словам, на сегодняшний день средний износ автомобилей муниципального предприятия составляет от 82 до 89%. Автопарк насчитывает 56 автобусов, которые обслуживают 50 городских и пригородных маршрутов.

«Машины старенькие, ломаются, утром если одна выходит на линию, то в течение дня она может сломаться два и три раза. Мы их чиним, ремонтируем и тут же выпускаем опять на линию», - рассказал Иван Шурыгин.

Увеличение тарифа поможет не только закупить автозапчасти, но и, возможно, приобрести новую технику в лизинг, считают в транспортной компании.

В последний раз стоимость проезда в Геленджике МУП ПАТО пересматривал более 3,5 лет назад. Тогда цены поднялись на 10%.

Елена Зуева