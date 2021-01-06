Елку из лыж в Рыбинске могут признать самой необычной в России

Установленная в городском сквере города Рыбинска Ярославской области новогодняя елка из лыж лидирует в общероссийском конкурсе самых необычных новогодних елок страны, объявленном «Российской газетой». По данным на 6 января рыбинская елка возглавляет топ-10 самых необычных елок России, лидируя с большим отрывом.

За лыжную елку проголосовали около 8 тыс. читателей «Российской газеты», что составляет 94% от всех участников голосования. На втором месте в голосовании идет елка, установленная на потолке театра кукол в Астрахани. За елку, стоящую вниз головой проголосовали 4% читателей. На третьем месте стеклянная новогодняя елка в одном из торговых центров. Елка составлена из 800 трехлитровых стеклянных банок, наполненных новогодними игрушками. За эту елку проголосовали немногим более 1% читателей. Все остальные елки, попавшие в топ-10 набрали менее 1% голосов.

Трехметровая елка в Рыбинске сделана из 150 пар лыж. Елка украшена гирляндами. В сообщении отмечается, что в следующем году планируется сделать гирлянды из коньков. Сквер, в котором установлена лыжная елка по выходным посещают до 5 тыс. человек.

Антон Антонов