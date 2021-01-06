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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Экс-главу Перми хотят наградить почетным знаком

Пермская городская дума рассмотрит проект решения о награждении бывшего главы Перми Дмитрия Самойлова почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Проект внесен за подписью временно исполняющего полномочия председателя думы Дмитрия Малютина. Наградить господина Самойлова предлагается «за заслуги в социально-экономическом развитии города Перми». Согласно решению гордумы, лица, награжденные почетным знаком, получают единовременную денежную выплату в размере 11, 5 тыс. руб. Напомним, Дмитрий Самойлов возглавлял муниципалитет с 2014 года. После ухода с этой должности в декабре прошлого года господин Самойлов был назначен заместителем председателя правительства Пермского края.

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