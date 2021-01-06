На Ямале коронавирусом заразились еще 149 человек

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новой коронавирусной инфекцией за минувшие сутки заразились 149 человек, еще два пациента скончались, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии на 5 января в регионе COVID-19 подтвердился у 33 065 человек, более 25 тысяч пациентов выздоровели, 345 человека скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 15 января 2021 года. В округе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

За последние сутки в России выявлено 24 217 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 3 308 601, из них 2,6 млн человек выздоровели. В России за сутки от коронавируса умерли 445 человек. Общее число смертей достигло 59 951.