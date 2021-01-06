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В Тюменской области 159 новых случаев заражения COVID-19

В Тюменской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 159 человек, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

За весь период пандемии COVID-19 в регионе заразились 24 306 человек. Из них больше 22 тысяч уже выздоровели, 207 скончались.

За последние сутки в России выявлено 24 217 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 3 308 601, из них 2,6 млн человек выздоровели. В России за сутки от коронавируса умерли 445 человек. Общее число смертей достигло 59 951.

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