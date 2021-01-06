Власти Кузбасса перепрофилируют коечный фонд ковидных госпиталей Общее количество коек для больных COVID-19 и пневмониями в регионе составит более 2,2 тыс

В Кузбассе власти сообщили о перепрофилировании коечного фонда ковидных госпиталей и возвращении его к плановому оказанию медицинской помощи. По словам заместителя губернатора региона Алексея Цигельника, решение связано со снижением уровня заболеваемости.

«Почти 30% из оставшихся коек свободны. Принято решение, что еще 180 коек вернутся к нормальной работе. Общее количество коек для больных COVID-19 и пневмониями будет чуть больше 2,2 тыс. из почти 5 тыс.», - сказал он. По его словам, в регионе сохраняется «законсервированный» коечный фонд – 500 коек, которые сегодня выведены из работы, но полностью готовы принять пациентов в случае ухудшения ситуации.

Всего в регионе было выявлено более 26,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Оксана Павлова