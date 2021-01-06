389 случаев заболевания COVID-19 подтвердили в Свердловской области

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 399 человек, еще 18 пациентов скончались.

По данным на 6 января за весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 60 973 человека. Из них 53 тысячи уже выздоровели, 1614 пациентов скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 18 января. Организациям и предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул. В декабре 2020 года в Свердловской области началась вакцинация от коронавируса. Власти рассчитывают, что основная часть вакцины прибудет в регион к февралю 2021 года.