Краевой центр экспорта обеспечил бизнес контрактами на сумму 1 млрд рублей

Региональный Центр координации поддержки экспорта в прошлом году обеспечил контрактами более 60 компаний региона на сумму в 1 млрд руб. Тридцать из них заключили договоры с зарубежными контрагентами общей стоимостью 130 млн руб. после получения услуги по поиску партнера, сообщает пресс-служба администрации края.

По данным краевого департамента инвестиций, в 2020 году кубанский бизнес подавал заявки на поиск партнеров в ОАЭ, Германии, Польше, Турции, Румынии, Литве, Швейцарии, Сербии, США, Нидерландах, а также в странах СНГ. В числе получивших такую поддержку пять предприятий легпрома, производящих одежду. Сейчас они готовят свои коллекции для реализации в Германии, Швейцарии, Литве и других стран. Четыре представителя туриндустрии края заключили контракты на прием отдыхающих из Индии.

«Во время пандемии нескольким производителям удалось выйти на рынки ЕС. Край и дальше будет оказывать бизнесу все необходимые меры поддержки для продвижения продукции в Европу и на другие сложные рынки», – рассказал руководитель департамента инвестиций и развития МСП Кубани Василий Воробьев.

Андрей Ульченко