В Екатеринбурге горел «Мегамарт» на ЖБИ

В ночь на 6 января на ЖБИ (район Екатеринбурга) произошел пожар в «Мегамарте». Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, возгорание на Высоцкого, 12 произошло в пристрое к магазину в зоне разгрузки товара.

К месту пожара выезжали 12 единиц пожарно-спасательной техники и 58 человек. Площадь пожара составила 30 кв. м, горела тара и продукция.

«До прибытия пожарных из магазина самостоятельно эвакуировались 10 человек. Информации о пострадавших не поступало. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений, удалось не допустить распространения огня на основные помещения магазина»,— рассказали в МЧС. Пожар удалось потушить в течение часа.