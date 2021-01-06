Трамп поручил рассмотреть ограничения против сторонников «Антифа»

Президент США Дональд Трамп поручил оценить, следует ли признать движение «Антифа» террористической организацией, а участников движения — «иностранцами—членами определенной преступной организации». Меморандум президента США опубликован на сайте Белого дома, сам он не устанавливает каких бы то ни было запретов или ограничений.

Поручение дано госсекретарю США Майку Помпео. Он должен оценить сведение, полученные от Минюста США и других ведомств в сотрудничестве с и.о. генерального прокурора Джеффри Розеном и и.о. министра национальной безопасности Чедом Вольфом.

По данным с сайта Госдепартамента США, к иностранцам—членам преступной организации относятся якудза, члены мафии и китайских триад, а также преступных группировок из стран бывшего СССР (за исключением Латвии, Литвы и Эстонии). Активным участникам этих групп может быть отказано в визе. При этом предписывается не ограничивать выдачу виз, если нет оснований полагать, что члены организации будут вести незаконную деятельность во время поездки в США.

Сторонники леворадикального движение «Антифа» ставят своей целью борьбу с фашизмом. В мае господин Трамп заявил, что США объявят «Антифа» террористической организацией. Дональд Трамп и его администрация вменяют сторонникам движения организацию беспорядков во время протестов Black Lives Matter.