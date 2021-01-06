В Томской области на прививку от COVID-19 записались менее 2 тыс человек

Предварительные заявки на бесплатную вакцинацию от коронавируса оставили на сайте covidtomsk.ru 1844 жителя Томской области, сообщает региональный оперштаб. Из них 167 человек старше 60 лет.

По словам руководителя центра удаленного мониторинга для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией Томской области Елены Таранухи, большинство записавшихся – жители Томска (1619 человек). «Много желающих сделать прививку в Стрежевом и Колпашевском районе», - сказала она. Заявки передаются в медорганизации, которые составляют графики вакцинации.

Запись на массовую вакцинацию от коронавируса с помощью онлайн-сервиса стартовала в регионе 24 декабря. Ранее сообщалось, что в декабре в регион поступило 1,6 тыс. доз вакцины "Спутник V", к марту ожидается поступление еще около 53 тыс. доз.

На прошлой неделе власти региона сообщили о том, что прививку от коронавируса поставили 1262 человека - медработники, воспитатели и педагоги, жители Александровского района и Стрежевого.

С начала пандемии в регионе выявлено более 25,2 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерло более 220 человек, выздоровело более 21 тыс.

Оксана Павлова