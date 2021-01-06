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Прокуратура проверит данные об отсутствии в течение недели питьевой воды в томском поселке

В Томске прокуратура начала проверку информации об отсутствии качественного водоснабжения поселка Спутник.

Согласно предварительным данным, в жилых домах поселка с 30 декабря «отсутствует надлежащее водоснабжение. При этом в части жилых помещений холодная вода полностью отсутствует, а часть потребителей получает воду с видимым загрязнением», - сообщает ведомство.

Прокуратура даст оценку правомерности действий органов местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации и управляющих организаций.

Илья Николаев


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