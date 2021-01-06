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СКА после новогоднего перерыва проиграл минскому «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — первом после новогоднего перерыва — петербургский СКА в гостях потерпел поражение от минского «Динамо». Игра, состоявшаяся на «Минск-Арене», завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Линден Вэй и Антон Бурдасов (дважды).

Несмотря на потерянные очки, СКА по-прежнему занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Следующий матч в рамках КХЛ петербургская команда проведет в четверг, 7 января, также в гостях — против ярославского «Локомотива».

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