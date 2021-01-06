СКА после новогоднего перерыва проиграл минскому «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — первом после новогоднего перерыва — петербургский СКА в гостях потерпел поражение от минского «Динамо». Игра, состоявшаяся на «Минск-Арене», завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Линден Вэй и Антон Бурдасов (дважды).

Увы, уступаем в первом матче года, не справились с этим меньшинством.

4:3 сегодня в Минске pic.twitter.com/YqZHi6YXyB — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) January 5, 2021

Несмотря на потерянные очки, СКА по-прежнему занимает вторую строчку турнирной таблицы Западной конференции. Следующий матч в рамках КХЛ петербургская команда проведет в четверг, 7 января, также в гостях — против ярославского «Локомотива».