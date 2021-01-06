Шесть человек погибли в ДТП под Смоленском

На 16-м км юго-западного обхода Смоленска столкнулись автомобили ВАЗ-2115 и Hyundai. В результате ДТП погибли шесть человек. По факту аварии СКР возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

«В результате сильного удара иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115. В результате погибла водитель иномарки, 2001 года рождения, и женщина-пассажир, 1999 года рождения. В автомобиле ВАЗ погиб водитель 1975 года рождения и три пассажира — мужчина и две женщины»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе УМВД по региону.

Причины аварии выясняются. Детей среди погибших и пострадавших в аварии нет.