В Ярославской области пьяный мужчина упал с городской новогодней елки

В Ярославской области правоохранительные органы решают вопрос о привлечении к административной ответственности мужчины, который на спор забрался на новогоднюю елку, установленную на площади города Любима, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную в УМВД России по Ярославской области. По данным УМВД, мужчина, забравшийся на ель, сорвался с нее и при падении повредил гирлянды и елочные игрушки. Сам мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, при падении не пострадал.

Ранее в соцсетях было опубликована видеозапись, сделанная в городе Любиме Ярославской области 4 января. На видео мужчина взбирается на стоящую на городской площади украшенную новогоднюю ель. Добравшись до звезды он срывается, при падении сбивая игрушки и гирлянды.

«По данному факту проводится проверка, личность гражданина установлена. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности»,— цитирует «РИА Новости» сообщении регионального УМВД.

Ранее издание «Ярновости» сообщило, что мужчина забрался на ель на спор из-за бутылки водки.

Антон Антонов