В Татарстане от коронавируса умер 32-летний мужчина

Минздрав Татарстана сообщил о смерти от коронавируса трех мужчин, один из которых 1988 года рождения. Двое других – более возрастные: 1936 и 1937 годов рождения. В итоге число летальных исходов пациентов с COVID-19 в регионе к 5 января достигло 201.

При этом, по данным министерства, за последние сутки количество инфицированных в республике выросло на 95 человек. Из них 29 человек госпитализированы, остальные лечатся на дому.

Среди новых заболевших двое детей и 36 человек — старше 60 лет.

В Казани зафиксировали 52 случая инфицирования, в Нурлатском районе – 7, в Лениногорском – 6, в Буинском – 5, еще в 15 районах – по 1-4 случая.

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрированы 13 728 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 10 821 человек, в том числе 23 — за минувшие сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"