В Анапе автолюбителей начнут штрафовать за езду по пляжам

Власти Анапы создали мобильные группы из сотрудников полиции и мэрии, которые будут фиксировать нарушения на пляжных территориях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

К административной ответственности планируют привлекать автолюбителей, которые в нарушение закона проезжают на берег на своих автомобилях. По итогам проведенных рейдов материалы проверок будут направляться в природоохранную прокуратуру, нарушителям будут выписывать штрафы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ноябре 2020 года на пляжах Анапы обустроили 10 зон отдыха. Идею создать «зимние пляжи» предложил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, чтобы развивать на курортах региона круглогодичный отдых. В Анапе на берегу моря обустроили деревянные настилы, брендированные беседки, а также установили скамейки и урны. В планах обустроить еще несколько подобных зон на территории анапских санаториев и здравниц. Такие зоны отдыха на курорте появились на пляжах от Сукко до Благовещенской.

Кроме того, в середине декабря на Центральном пляже Анапы открыли зимнюю релакс-зону. Здесь туристы и жители курорта смогут полюбоваться морскими пейзажами и покормить лебедей

Алексей Белянин