«Дебиторку» краснодарского завода плавленых сыров оценили в 544 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Бренд» провел инвентаризацию прав требований компаний. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Согласно опубликованному отчету, объем дебиторской задолженности компании составляет 544,5 млн руб. Из них 535,3 млн руб. – подтверждено дебиторами. Самую крупную задолженность организация имеет перед ООО «ЮгФинСервис» – 224,9 млн рублей: фирма предъявила право требования о возврате денежных средств по недействительной сделке. Кроме нее, в отчете представлены требования ООО «Флагман-Энерго» (101,8 млн руб.), ООО «ЮФК» (80,8 млн руб.) и других организаций.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Бренд» зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Основной вид деятельности – производство прочей молочной продукции. Данных о выручке не представлено, чистый убыток компании в 2019 году составил 5,7 млн руб. 100% доли в УК принадлежит ООО «Аэроплан», владельцем которого значится Аркадий Арутюнов.

Согласно картотеке Арбитражного суда, с заявлением о признании ООО «Бренд» в октябре 2016 года обратился Краснодарский краевой инвестиционный банк. В мае 2017-го в отношении общества было введено наблюдение. Требование банка составляло 174,5 млн руб. по договору об открытии кредитной линии. В феврале 2018 года ООО «Бренд» было признано банкротом, открыто конкурсное производство.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2020 года конкурсный управляющий краснодарского ООО «Бренд» Артур Шатохин сообщил о начале публичных торгов по реализации имущества предприятия-банкрота. Единым лотом с начальной ценой 20 млн руб. выставлено оборудование завода плавленых сыров, а также комплектующие, инструмент, бытовые приборы, тара и прочее. Вторым лотом с начальной стоимостью 314,5 тыс. руб. продается мебель и оргтехника компании.

Алексей Белянин