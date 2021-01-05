На Ямале учредили премию для классных руководителей

Власти Ямала учредили медаль «За большой вклад в воспитание обучающихся» для классных руководителей. Вместе с почетным знаком классные руководители получат единовременную выплату в размере 25 тыс. руб., а также диплом лауреата премии, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Новая региональная мера поддержки направлена на повышение профессионального престижа и стимулирование труда педагогов, отметили в пресс-службе.

Кандидаты на соискание премии должны иметь стаж работы не менее 10 лет в системе образования Ямала, в том числе три года классного руководства в школе, представляющей к награждению. Среди заслуг педагога будет отмечена работа по формированию единых ориентиров в классе по отношению к национальным, семейным ценностям, здоровому образу жизни. Классных руководителей также будут оценивать по работе по повышению дисциплинированности и успеваемости школьников, формированию позиции учеников по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению запрещенных веществ.

В пресс-службе правительства отметили, что с сентября прошлого года 3401 педагог округа начал получать ежемесячную выплату, учрежденную по поручению президента РФ. Для педагогов арктического региона федеральная надбавка в размере 5 тыс. руб. умножена на районный и северный коэффициенты, установленные для региона на федеральном уровне. Надбавку получают абсолютно все классные руководители Ямала, независимо от количества детей в классе.