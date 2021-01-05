Ямальские студенты-медики будут получать губернаторскую стипендию

С 1 января 2021 года ямальским студентам-целевикам, получающим высшее медицинское образование за пределами региона, будет начисляться стипендия губернатора округа в размере 10 тыс. руб. На средства могут претендовать отличники и хорошисты 5 и 6 курсов. Мера поддержки реализуется по решению губернатора Дмитрия Артюхова и решает задачи нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2021 году планируется установить 55 именных стипендий для студентов и ординаторов.

Выплата стипендии будет осуществляться ежемесячно. Заявления на получение стипендии принимаются до 1 марта 2021 года. Подавать их нужно в медицинские организации, с которыми заключен договор о целевом обучении. По окончании обучения студенты и ординаторы будут трудоустроены в медицинские организации Ямала.

Поощрительные меры направлены на привлечение молодых специалистов для работы в сфере здравоохранения округа. «Однако все действующие на сегодняшний день программы рассчитаны на готовых специалистов. А сейчас появится еще одна мера поддержки для наших будущих врачей, которые сейчас еще являются студентами и ординаторами, но вернутся в регион работать в медицинские организации округа»,— цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

На сегодняшний день 137 ямальских студентов-медиков учатся по программам целевого обучения. В 2020 году в образовательные учреждения по договору о целевом обучении поступило 28 человек.