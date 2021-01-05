Количество выявленных случаев COVID-19 в Прикамье превысило 32 тысячи

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 301 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19). Среди новых инфицированных 123 мужчины и 178 женщин. В возрастной группе от 15 до 29 лет – 26 заболевших, от 30 до 49 лет – 73, еще 102 человека в возрасте 50-64 и 88 человек – старше 65 лет. Лечение в больницах проходят 240 человек, еще 61 пациент лечится амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Соответствующие данные опубликовал Роспотребнадзор.

Всего с начала пандемии в Прикамье выявлено 32 208 случаев COVID-19. В больницах находятся 1638 человек (в том числе 96 на ИВЛ), на карантине – 2853 человека. Умерли от коронавируса 1183 человека, от сопуствующих заболеваний – 828 человек. Выздоровели 25 596 человек.