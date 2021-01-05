От гриппа привилось более 58% воронежцев

Более 1,35 млн жителей Воронежской области (58,3%) привились от гриппа к началу 2021 года. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу рассказал руководитель областного управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

По его словам, за медицинской помощью на минувшей наделе обратилось 11 тыс. человек — на 8,9% ниже, чем неделей ранее. По всем группам населения эпидпорог превышен на 42%. Наименее благоприятная обстановка по гриппу и ОРВИ — в Аннинском, Воробьевском, Грибановском, Ольховатском, Рамонском, Эртильском и Терновском районах. «Может быть, чуть забегаю вперед, но использование средств индивидуальной защиты, как показывает практика, положительно влияет и на борьбу с обычными болезнями — гриппом и простудой. Нужно брать это на вооружение и после победы над ковидом»,— отметил губернатор Александр Гусев.

Олег Мухин