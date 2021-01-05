Верхнехавский агрохолдинг планирует запустить комбикормовый завод в Воронежской области

В марте ГК «Верхнехавский агрохолдинг» рассчитывает ввести в эксплуатацию комбикормовый завод в Верхнехавском районе Воронежской области. Об этом сообщило DeFacto со ссылкой на председателя совета директоров компании Антона Пермякова.

По его словам, объем инвестиций в объект составит 430 млн руб., мощность — 20 т в час. Завод должен закрыть потребности в кормах основного селекционно-гибридного центра компании.

Также господин Пермяков выразил опасения насчет результатов регулирования правительством цен на продукты питания. «Как только вы снижаете доходность сельскохозяйственного производства, то автоматически начинаются трудности — часть наиболее слабых направлений становится просто нерентабельным... Если деньги из производства вынимаются, то логичнее отдать их тем, кто реально не может купить себе качественную продукцию: многодетные семьи, одинокие женщины с детьми. А искусственное ограничение цен нигде и никогда не приводило к тем результатам, ради которых вводилось — в истории нет таких примеров»,— цитирует DeFacto Антона Пермякова.