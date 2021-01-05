В Ярославской области еще два человека скончались от коронавируса

В Ярославской области за сутки произошло две смерти от коронавируса. Скончались мужчины 1943 и 1947 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. Регион повторил антирекорд по суточной смертности от коронавируса. За минувшие сутки в области было выявлен 191 новый случай заражения COVID-19. За это же время 185 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Всего по данным на 5 января, в регионе официально подтверждено 23239 случаев заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 21796 человек выздоровели. 211 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 1883 человека, из них 689 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1194 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 11377 человек. На втором месте Рыбинск — 3236 человек, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1350 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 162, 132 и 112 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2809 тестов на COVID-19. На карантине находятся 7888 человек, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов