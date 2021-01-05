СКР возбудил дело после пожара в многоэтажке Сургута, где погибли три человека

СКР по ХМАО возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после обнаружения тел троих человек при тушении пожара в Сургуте. Пожар произошел 31 декабря вечером в квартире на восьмом этаже дома на проспекте Ленина,72.

«После тушения пожара в квартире обнаружены тела троих человек. Еще один пострадавший доставлен с места происшествия в реанимационное отделение городской больницы. Соседние квартиры от пожара не пострадали»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР. По сведениям “Ъ-Урал”, пострадавшая женщина накануне скончалась в реанимации.

В качестве основной версии возникновения пожара рассматривается аварийный режим работы электроустановок (подключение несколько электроприборов в одну розетку).

По уголовному делу назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, электротехническая и химическая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.