Число заразившихся COVID-19 в Петербурге превысило 260 тыс. человек

В Петербурге за последние сутки официально подтверждено 3649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, за время пандемии в городе заболели в общей сложности 260 646 человек, из которых 156 711 выздоровели, а 8077 — скончались. За сутки в Петербурге зарегистрировано еще 73 смертельных случая от коронавируса. Об этом утром 5 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

По России в целом общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 284 384 (прирост за сутки — 24 246). Поправились после перенесенного заболевания за все время в стране 2 662 668 человек, 59 506 пациентов умерли.