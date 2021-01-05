Число заболевших коронавирусом тюменцев превысило 24 тысячи

За последние сутки в Тюменской области зафиксировали 160 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Также подтверждены три летальных случая. С начала пандемии на 5 января в регионе COVID-19 подтвердился у 24 147 человек, более 22,7 тыс. пациентов выздоровели, 207 человек скончались.

За последние сутки в России выявлено 24 246 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 3 284 384. В России за сутки от коронавируса умерли 518 человек. Общее число смертей достигло 59 506.