СК проводит проверку ДТП с автобусом детской хоккейной команды

В Челябинской области следственные органы организовали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса с игроками детской хоккейной команды. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 января на трассе М-5 в районе Миасса. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной ГИБДД, сопровождавшей автобус с детьми. Следователи проверяют все обстоятельства ДТП, в том числе наличие признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, автобусе находились 17 детей, которые ехали из Южноуральска в Златоуст на соревнования. По предварительным данным, на полосу встречного движения выехал автомобиль Kia Ceed под управлением 20-летнего водителя. Инспектор ДПС, сопровождавший автобус на УАЗ, принял решение преградить дорогу. В результате столкновения скончался пассажир иномарки. Оба водителя и еще одна пассажирка Kia госпитализированы. Дети не пострадали.