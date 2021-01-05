Чиновников саратовского правительства обязали декларировать криптовалюту

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал постановление, в соответствии с которым чиновники правительства региона обязаны отчитываться о наличии накоплений в криптовалюте.

Как следует из опубликованного на областном портале правовой информации постановления, с 1 января по 30 июня 2021 года включительно обязаны предоставлять «уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)».

Требование распространяется также и на граждан, претендующих на замещение должностей в областном правительстве.

Постановление было подписано 31 декабря 2020 года и опубликовано 4 января этого года.

Ъ-Средняя Волга