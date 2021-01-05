На Ямале 152 новых случая заражения COVID-19

За последние сутки на Ямале подтвердили 152 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием. Также подтверждены два летальных случая. С начала пандемии на 5 января в регионе COVID-19 подтвердился у 32 916 человек, более 25 тыс. пациентов выздоровели, 343 человека скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 15 января 2021 года. В округе сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.

За последние сутки в России выявлено 24 246 случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране достигло 3 284 384. В России за сутки от коронавируса умерли 518 человек. Общее число смертей достигло 59 506.