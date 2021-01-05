Еще 18 свердловчан умерли от коронавируса

За последние сутки в Свердловской области подтвердили 18 летальных случаев от коронавируса, всего на 5 января в регионе скончались 1 596 человек. За сутки в регионе подтвердили 392 новых случая заражения (накануне суточный прирост составил 399). Общее число заболевших за весь период пандемии составил 60 584, из них более 52,5 тыс. человек уже выздоровели.

Напомним, режим самоизоляции в регионе продлен до 18 января. Организациям и предприятиям региона рекомендовано отказаться от проведения праздничных корпоративов до конца новогодних каникул. В декабре 2020 года в Свердловской области началась вакцинация от коронавируса. Власти рассчитывают, что основная часть вакцины прибудет в регион к февралю 2021 года.