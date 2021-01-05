В отношении распивавших пиво у Вечного огня молодых людей возбуждено уголовное дело

Органы дознания полиции Вольского района Саратовской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 214 УК РФ («Вандализм») в отношении двоих жителей Вольска, распивавших пиво возле мемориала «Вечный огонь».

Как сообщает прокуратура Саратовской области, обеспечивавшая проведение проверки по факту противоправных действий, в качестве подозреваемых выступают молодые люди 18 и 21 года.

Инцидент произошел 31 декабря. Жительница Вольска обратила внимание на двоих молодых людей, которые якобы пили пиво возле мемориала и плевали шелуху от семечек в «Вечный огонь». Она сняла происходящее на камеру, требование женщины прекратить свои действия молодые люди проигнорировали.

После того, как запись была обнародована, представители азербайджанской диаспоры, к которой принадлежали нарушители, публично извинились за их поведение.

Ъ-Средняя Волга