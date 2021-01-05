Отравление угарным газом получили две саратовчанки и их четверо детей

Следователи Заводского района Саратова проводят проверку по факту отравления продуктами горения двух женщин и четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Пострадавшие были госпитализированы после 10 часов вечера 4 января из квартиры одного из домов по 5–му Динамовскому проезду.

По предварительным данным, в квартире находились женщины 25 и 32 лет с детьми 10 месяцев, пяти и 13 лет. Во время купания детей все находившиеся в квартире люди почувствовали ухудшение самочувствия, была вызвана «скорая помощь». Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Установлено, что в квартире имелась газовая колонка. Следователи провели осмотр места происшествия.

Марина Ковалева