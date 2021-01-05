Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в ряде регионов

В ближайшие дни аномальный холод придет в несколько регионов Урала и Сибири, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На Дальнем Востоке, тем временем, ожидается потепление, температура будет выше нормы на 20-25 градусов.

По данным Гидрометцентра, на Урале температура опустится ниже нормы в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях. Там ночью будет до –25-30 градусов. Также похолодает в регионах Западной Сибири: Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Алтайском крае. Там температура опустится до –40-43 градусов, что на 15-18 градусов ниже нормы.

«Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады. Юг Красноярского края, Иркутская область, Тува — там тоже аномальный холод»,— сообщил господин Вильфанд.

В Дальневосточном федеральном округе, напротив, потеплеет: на севере Таймыра и Якутии температура будет выше нормы на 20-25 градусов, рассказали в Гидрометцентре.