Французский банк выплатит $8,5 млн за нарушение санкций США по Сирии

Французский банк UBAF (Union de Banques Arabes et Franaises) договорился с Минфином США о выплате $8,57 млн за допущенные нарушения американских санкций по Сирии. Как утверждает министерство, UBAF обрабатывал платежи, совершенные находящимися под санкциями сирийскими финансовыми учреждениями.

Нарушения, о которых идет речь, были допущены в период с августа 2011 года по апрель 2013 года. За это время UBAF провел 127 транзакций на общую сумму $2,07 млрд. В эту сумму вошли, в частности, обработанные банком 114 внутренних переводов от сирийских организаций на $1,2 млрд.

«Большинство очевидных нарушений (допущенных UBAF.— “Ъ”) связаны с обработкой банком внутренних переводов от сирийских организаций, после чего (банком.— “Ъ”) были проведены соответствующие переводы денежных средств через финансовую систему США»,— говорится в пресс-релизе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США).

США начали вводить санкции против Сирии в 2004 году, с тех пор они неоднократно расширялись. Летом 2020 года Вашингтон ввел санкции против режима сирийского президента Башара Асада. Под ограничительные меры подпали 39 физических и юридических лиц, в том числе сам господин Асад и его жена Асма.