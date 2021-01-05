В Белоруссии запустили платную электронную почтовую систему

В Белоруссии начала работать национальная почтовая электронная система. С помощью нее можно платно отправлять заказные и обычные письма в электронной форме, сообщает белорусское Минсвязи.

Стоимость отправки обычного письма — 0,42 белорусских рубля (12 российских рубля), заказного — 1,5 руб. (43 руб.). В Минсвязи заявили, что благодаря новой системе можно пересылать письма в любое время суток с мобильного или компьютера, а электронная форма «обеспечивает безопасность и конфиденциальность переписки».

Чтобы отправить электронное письмо, нужно зайти на сайт «Белпочты» и пройти авторизацию с помощью электронной цифровой подписи. К письму можно добавить не более трех файлов объемом до 10 Мб, текст сообщения не должен превышать 30 страниц. Если получатель не зарегистрирован на «Белпочте», то ему распечатают письмо и принесут домой.