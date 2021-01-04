Состояние Виктора Рашникова за год выросло на $1,5 млрд

Председатель совета директоров и основной акционер группы ММК Виктор Рашников в 2020 году стал богаче на $1,52 млрд. Такие данные содержатся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI), который составляется на основе суммарной стоимости акций компаний, принадлежащих миллиардерам. Согласно BBI, состояние господина Рашникова к концу года увеличилось до $11,2 млрд.

В список попадают 500 богатейших людей на планете, сейчас в нем 22 представителя России, самый богатый из них — Владимир Потанин ($30 млрд), больше всех за год разбогател Сулейман Керимов (+$4,82 млрд).