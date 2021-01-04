В депздраве объяснили причину очереди в ярославской поликлинике

В понедельник, 4 декабря, жители Ярославля рассказывали в соцсетях о большой очереди, образовавшейся в поликлинике больницы имени Семашко Красноперекопского района. Очевидцы выкладывали фотографии, рассказывая о том, что ждать приема врача в очереди приходилось по нескольку часов.

В региональном департаменте здравоохранения и фармации “Ъ-Ярославль” сообщили, что очередь возникла из-за того, что многие пациенты пришли утром на первичный прием в одно время, к 10 часам. В департаменте отметили, что в первой половине дня в поликлинике вели прием три дежурных доктора. Во второй половине дня на работу были вызваны еще два врача.

«В настоящее время прием ведут пять специалистов и несмотря на то, что поликлиника работает до 16 часов прием будет идти до последнего пациента, еще два специалиста обслуживают пациентов на дому»,— рассказал “Ъ-Ярославль” представитель департамента здравоохранения.В депздраве отметили, что за сегодняшний день специалисты поликлиники приняли более 90 человек. По данным департамента, на 18 часов прием пациентов в медицинском учреждении был завершен.

Дарья Сабаева