В Челябинске зарубили топором владельца магазина игрушек

На челябинского предпринимателя Артема Павлова напали с топором в принадлежащем ему магазине игрушек «Мир танков и самолетов» на улице Цвиллинга. Как сообщает 74.ru, инцидент произошел 31 декабря, в тот же день бизнесмен умер в больнице от полученных ран. Товарищ убитого рассказал изданию, что нападение произошло «на фоне личной неприязни».

49-летний Артем Павлов был учредителем военно-исторического клуба «Дивизион». В конце декабря клуб получил памятную медаль 75-летия Победы и благодарственное письмо от президента России Владимира Путина за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решение социально-экономических проблем ветеранов.